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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ

Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала першого заступника голови міста Вознесенськ Миколаївської області, якого підозрюють у розкраданні бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївщини.

За даними слідства, віцемер залучив до оборудки своїх підлеглих — посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як повідомляє СБУ, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення в тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, вони завдали державі збитків майже на 1 млн грн.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в авто фігурантів були виявлені комп’ютерна техніка, документи та чорнові записи з доказами незаконних дій, а також понад 1 млн у гривневому еквіваленті.

Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Фото: СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Фото: СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Фото: СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Фото: СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ
Затримано віцемера Вознесенська за підозрою розкрадання коштів для оборони – СБУ

Віцемеру і трьом його спільникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Слідчі розв’язують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Джерело: СБУ
затримання хабарника, Миколаївська область, СБУ
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