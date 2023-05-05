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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Крыму оккупанты из-за страха изоляции готовят запасы воды и продовольствия — ЦНС

В Крыму оккупанты из-за страха изоляции готовят запасы воды и продовольствия — ЦНС
Фото: УНИАН

Российские военные в оккупированном Россией Крыму готовят запасы воды и продовольствия из-за опасений, что полуостров и юг Херсонской области окажутся в изоляции.

Об этом заявили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

— В Крыму же оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонской области, — информируют в ЦНС.

Кроме того, в центре сообщили, что во временно оккупированных южных регионах военные РФ готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.

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По данным ЦНС, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в украинский Крым. Аналогичная ситуация в Херсонской области. Там большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже выехали из региона.

Война в Украине, Крым, Херсонская область
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