В Крыму оккупанты из-за страха изоляции готовят запасы воды и продовольствия — ЦНС

Российские военные в оккупированном Россией Крыму готовят запасы воды и продовольствия из-за опасений, что полуостров и юг Херсонской области окажутся в изоляции.

Об этом заявили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

— В Крыму же оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонской области, — информируют в ЦНС.

Кроме того, в центре сообщили, что во временно оккупированных южных регионах военные РФ готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.

По данным ЦНС, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в украинский Крым. Аналогичная ситуация в Херсонской области. Там большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже выехали из региона.

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