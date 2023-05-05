У Криму окупанти через страх ізоляції готують запаси води та харчів – ЦНС

Російські військові в окупованому Росією Криму готують запаси води та продовольства через побоювання, що півострів та південь Херсонської області опиняться в ізоляції.

Про це заявили у пресслужбі Центру національного спротиву.

– У Криму ж окупаційна влада розпочала процес створення запасів води та продовольства через імовірність блокування Криму та південної Херсонської області, – інформують у ЦНС.

Крім того, у центрі повідомили, що у тимчасово окупованих південних регіонах військові РФ готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.

За даними ЦНС, у Запорізькій області вже розроблено план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їхніх сімей до українського Криму. Аналогічна ситуація у Херсонській області. Там більшість колаборантів із населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже виїхали з регіону.

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