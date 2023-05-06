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В результате встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление ВСУ оружием — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

По результатам зарубежных визитов президента Владимира Зеленского партнеры предоставят украинским военным еще больше вооружения.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава нашего государства.

— Рад сказать, что по итогу встреч в Хельсинки и в Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием — на земле, в воздухе и на море. Я благодарю партнеров! Это существенное усиление. Есть больше прогресса в отношении НАТО и Евросоюза. Есть больше прогресса об ответственности России за агрессию против нашего государства, — отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас Украина сохраняет темп и силу международной работы, а вся неделя дает нужные результаты.

— Через неделю: Соединенные Штаты и Бахрейн, Нидерланды и Бельгия, Финляндия и Швеция, Норвегия и Дания, Исландия, Канада, Новая Зеландия, Африканский Союз и Коморские Острова и все многонациональное сообщество доноров и партнеров United24. Делаем все, чтобы мир слышал Украину, понимал Украину и помогал Украине, потому что, помогая нам, мир защищает себя, — говорит президент.

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Война в Украине, Военная техника, Владимир Зеленский, Російська агресія
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