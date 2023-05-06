У підсумку зустрічей у Гельсінкі та Гаазі маємо потужне посилення ЗСУ зброєю – Зеленський

За результатами закордонних візитів президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння.

Про це у своєму відеозверненні повідомив голова нашої держави.

– Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення. Маємо більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу. Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави, – зазначив Зеленський.

Він додав, що наразі Україна зберігає темп і силу міжнародної роботи, а увесь тиждень дає потрібні результати.

– За тиждень: Сполучені Штати і Бахрейн, Нідерланди і Бельгія, Фінляндія і Швеція, Норвегія і Данія, Ісландія, Канада, Нова Зеландія, Африканський Союз і Коморські Острови та вся багатонаціональна спільнота донорів і партнерів United24. Робимо все, щоб світ чув Україну, розумів Україну та допомагав Україні, бо, допомагаючи нам, світ захищає себе, – каже президент.

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