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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ССО показали нові кадри обстрілу Бахмута забороненими фосфорними бомбами

фосфорні бомби
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили спеціальних операцій показали нові кадри нічного ворожого обстрілу Бахмута забороненими фосфорними боєприпасами.

Відео ССО опублікували у своєму Telegram.

Бійці Сил спецоперацій зазначають, що місто палало внаслідок обстрілу, але вони вистояли й помста не за горами.

– Ми вистояли! Помста не за горами! Кадри нічного обстрілу Бахмута фосфорними боєприпасами, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня, Росія обстріляла Бахмут Донецької області фосфорними бомбами, які заборонені Женевською конвенцією.

Довідка. При попаданні на шкіру людини білий фосфор викликає важкі опіки (термічні й хімічні) обумовлені самим фосфором і його продуктами горіння. Білий фосфор є отруйним, смертельна доза для людини становить 0,05—0,15 грама. Білий фосфор добре розчиняється у рідинах організму і при попаданні всередину швидко всмоктується.

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ССО показали нові кадри обстрілу Бахмута забороненими фосфорними бомбами

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія
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