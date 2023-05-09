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Ночная атака дронов на Киев: Минобороны показало мощную работу ПВО

робота ППО у Києві

Министерство обороны Украины показало работу противовоздушной обороны в Киеве во время сегодняшней массированной атаки дронами-камикадзе Shahed.

Соответствующее видео появилось на странице ведомства в Twitter.

– Ночью были сбиты 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были нацелены на Киев. В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне современные нацисты — россияне — уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет навсегда. Так же, как и ее предшественники, — говорится в описании к видео.

Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, все вражеские цели были сбиты силами ПВО.

В Святошинском районе Киева обломки беспилотника повредили жилой дом, пострадали пять человек.

В результате повторных взрывов обломки дрона упали также на двухэтажное здание в этом районе.

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Ночная атака дронов на Киев: Минобороны показало мощную работу ПВО

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ, Російська агресія
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