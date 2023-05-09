Ночная атака дронов на Киев: Минобороны показало мощную работу ПВО
Министерство обороны Украины показало работу противовоздушной обороны в Киеве во время сегодняшней массированной атаки дронами-камикадзе Shahed.
Соответствующее видео появилось на странице ведомства в Twitter.
– Ночью были сбиты 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были нацелены на Киев. В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне современные нацисты — россияне — уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, исчезнет навсегда. Так же, как и ее предшественники, — говорится в описании к видео.
Напомним, что в ночь на 8 мая россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, все вражеские цели были сбиты силами ПВО.
В Святошинском районе Киева обломки беспилотника повредили жилой дом, пострадали пять человек.
В результате повторных взрывов обломки дрона упали также на двухэтажное здание в этом районе.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая