Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов
Во время ночной атаки вражеских дронов-камикадзе Shahed на Киев пять человек получили ранения, есть поврежденные машины, жилой дом. В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива.
Также повреждена газовая труба высокого давления, возникло горение газового факела. К счастью, пожар ликвидировали.
В одном из районов столицы, где упали обломки дрона, в земле образовалась воронка в 1,5 метра глубины. Гражданские машины, стоявшие рядом, сильно повреждены. Одна машина загорелась и взорвалась.
Владелец одной из машин сообщил, что купил ее только три дня назад и еще не успел даже на ней поездить.
Взрывной волной в квартирах окрестных домов выбило окна, балконы. На улице горели электрические провода. Однако коммунальщики все починили.
Пять человек получили легкие повреждения — в основном это порезы от разбитого стекла. Люди получили необходимую медицинскую помощь и находятся дома.
В КМВА ранее сообщили, что российский враг атаковал Киев 30 дронами Shahed — их все удалось сбить. В общем оккупанты ночью выпустили по Украине 35 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны их уничтожили.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев