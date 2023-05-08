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Марта Бондаренко, редактор ленты

Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов

Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов
Фото: Факты ICTV

Во время ночной атаки вражеских дронов-камикадзе Shahed на Киев пять человек получили ранения, есть поврежденные машины, жилой дом. В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива.

Также повреждена газовая труба высокого давления, возникло горение газового факела. К счастью, пожар ликвидировали.

В одном из районов столицы, где упали обломки дрона, в земле образовалась воронка в 1,5 метра глубины. Гражданские машины, стоявшие рядом, сильно повреждены. Одна машина загорелась и взорвалась.

Владелец одной из машин сообщил, что купил ее только три дня назад и еще не успел даже на ней поездить.

Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов
Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов
Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов
Поврежденные дома и разбитые машины: как Киев оправляется от ночной атаки дронов

Взрывной волной в квартирах окрестных домов выбило окна, балконы. На улице горели электрические провода. Однако коммунальщики все починили.

Пять человек получили легкие повреждения — в основном это порезы от разбитого стекла. Люди получили необходимую медицинскую помощь и находятся дома.

В КМВА ранее сообщили, что российский враг атаковал Киев 30 дронами Shahed — их все удалось сбить. В общем оккупанты ночью выпустили по Украине 35 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны их уничтожили.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ
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