В Киеве обломки БПЛА упали на жилой дом в Святошинском районе – что известно

В Святошинском районе Киева обломки вражеского беспилотника повредили жилой дом, пострадали два человека. В результате повторных взрывов обломки БПЛА упали также на двухэтажное здание в этом районе.

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

– Трое пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один – в Святошинском. Помощь медиков получают на месте. Двоих пострадавших в Святошинском районе госпитализировали медики, – сообщил городской голова Виталий Кличко.

Кроме того, в Святошинском районе повреждены автомобили.

Кроме того, по данным КМВА, в результате атаки дронами Киева 8 мая в Шевченковском районе столицы, вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание и повреждена газовая труба высокого давления, началось горение. А в Соломенском районе поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка.

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