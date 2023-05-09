Голова Єврокомісії озвучила ключові пункти 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ

11-й пакет санкцій, який Європейський Союз готує проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, розширить наявні заборони та закриє лазівки для обходу санкцій.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу у Києві у вівторок, 9 травня.

— Ми продовжуємо робити все, що в наших силах, щоб підірвати військову машину Путіна та його доходи, – сказала вона.

За словами очільниці Єврокомісії, новий санкційний пакет міститиме три ключові пункти:

уточнення чинних інструментів, додавання більшої кількості продуктів у заборону ЄС на транзит;

пропозиція нового інструменту боротьби з обходом санкцій;

пропозиція заборонити тіньові організації з Росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції ЄС.

Під час брифінгу президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ розраховує на ухвалення нового пакету санкцій проти Росії, основною складовою якого мають бути санкції проти атомної галузі агресора.

Напередодні представник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що ЄК минулої п’ятниці направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій щодо РФ.

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