Зеленский сказал, что должно быть основной составляющей 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Украина рассчитывает на принятие нового пакета санкций ЕС против России, основной составляющей которого должны быть санкции против атомной отрасли агрессора.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве во вторник, 9 мая.

— Мы рассчитываем на принятие в ближайшее время 11-го санкционного пакета. Его составной частью должны быть мощные санкции против атомной отрасли государства-террориста. Тогда сила этого пакета будет пропорциональна уровню угрозы, — отметил глава государства.

Как известно, 9 мая с визитом в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Twitter она отметила, что украинская столица — это лучшее место для празднования Дня Европы.

Накануне представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК в прошлую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

Он не сообщил подробности 11-го пакета, отметив, что они находятся на стадии разработки.

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