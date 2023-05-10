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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Это элемент отчаяния: Череватый о заявлениях относительно вывода “вагнеровцев” из Бахмута

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

За заявлениями владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о выводе войск из Бахмута стоит военная катастрофа.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

– Военная катастрофа стоит за этими заявлениями (о выводе войск из Бахмута, – Ред.), потому что если американские источники оценивают в 100 тыс. потери на этом направлении ранеными и убитыми, убитыми 20 тыс. Если ежесуточно они теряют не менее сотни убитыми в последнее время и не имеют источника пополнения из российских тюрем, то их (вагнеровцев, — Ред.) бесславная история там может закончиться.

Следовательно, человек, который еще недавно мечтал о какой-то военно-политической субъектности, а тут надо думать о том, почему ты не смог этого достичь. Следовательно, появляются заявления, которые уже в течение трех недель и более провокативны, которые отвлекают внимание, которые снимают вину за невыполненные задачи. Я думаю, что это элемент отчаяния, – говорит он.

Однако вагнеровцы все же составляют подавляющее большинство войск врага на Бахмутском направлении.

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Череватый отмечает, что ситуация на этом фронте остается сложной, поскольку для врага Бахмут является главным направлением удара.

– С нашей стороны ситуация контролируемая, мы видим намерения противника, мы знаем их, мы знаем силы и средства, которые он применяет. Следовательно, то, что уже 9 месяцев эффективно держим оборону, при этом постоянно нанося ему настолько существенные потери, что сам владелец этой банды Вагнера говорит, что она уже близка к уничтожению, хотя еще совсем недавно он бахвалился совсем другим, — говорит Череватый.

Спикер информирует, что на Купянском и Лиманском направлениях враг пытается атаковать, но с меньшей динамикой, чем под Бахмутом.

Бахмут, Война в Украине, ЧВК Вагнера
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