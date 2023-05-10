Это элемент отчаяния: Череватый о заявлениях относительно вывода “вагнеровцев” из Бахмута

За заявлениями владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о выводе войск из Бахмута стоит военная катастрофа.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

– Военная катастрофа стоит за этими заявлениями (о выводе войск из Бахмута, – Ред.), потому что если американские источники оценивают в 100 тыс. потери на этом направлении ранеными и убитыми, убитыми 20 тыс. Если ежесуточно они теряют не менее сотни убитыми в последнее время и не имеют источника пополнения из российских тюрем, то их (вагнеровцев, — Ред.) бесславная история там может закончиться. Следовательно, человек, который еще недавно мечтал о какой-то военно-политической субъектности, а тут надо думать о том, почему ты не смог этого достичь. Следовательно, появляются заявления, которые уже в течение трех недель и более провокативны, которые отвлекают внимание, которые снимают вину за невыполненные задачи. Я думаю, что это элемент отчаяния, – говорит он.

Однако вагнеровцы все же составляют подавляющее большинство войск врага на Бахмутском направлении.

Череватый отмечает, что ситуация на этом фронте остается сложной, поскольку для врага Бахмут является главным направлением удара.

– С нашей стороны ситуация контролируемая, мы видим намерения противника, мы знаем их, мы знаем силы и средства, которые он применяет. Следовательно, то, что уже 9 месяцев эффективно держим оборону, при этом постоянно нанося ему настолько существенные потери, что сам владелец этой банды Вагнера говорит, что она уже близка к уничтожению, хотя еще совсем недавно он бахвалился совсем другим, — говорит Череватый.

Спикер информирует, что на Купянском и Лиманском направлениях враг пытается атаковать, но с меньшей динамикой, чем под Бахмутом.

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