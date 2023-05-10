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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Це елемент відчаю: Череватий про заяви щодо виведення “вагнерівців” з Бахмуту

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

За заявами власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина щодо виведення військ з Бахмуту стоїть військова катастрофа.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Військова катастрофа стоїть за цими заявами (про виведення військ з Бахмуту, – Ред.), тому що якщо американські джерела оцінюють у 100 тис. втрати на цьому напрямку пораненими та вбитими, вбитими 20 тис. Якщо щодоби вони втрачають не менше сотні вбитими останнім часом і не мають джерела поповнення з російських в’язниць, то їх (вагнерівців, – Ред.) безславна історія там може закінчитися. А відтак людина, яка ще нещодавно мріяла про якусь військово-політичну суб’єктність, а тут треба думати про те, чому ти не зміг цього досягнути. Відтак з’являються заяви, які вже протягом трьох тижнів та більше провокативні, які відвертають увагу, які знімають провину за невиконані завдання. Я думаю, що це елемент відчаю, – говорить він.

Проте наразі вагнерівці все ж таки становлять переважну більшість військ ворога на Бахмутському напрямку.

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Череватий зазначає, що ситуація на цьому фронті залишається складною, оскільки для ворога Бахмут є головним напрямком удару.

– З нашого боку ситуація контрольована, ми бачимо наміри противника, ми знаємо їх, ми знаємо сили та засоби, які він застосовує. Відтак те, що вже 9 місяців ефективно тримаємо оборону, при цьому постійно наносячи йому настільки суттєві втрати, що сам власник цієї банди Вагнера говорить, що вона вже близька до знищення, хоча ще зовсім нещодавно він вихвалявся зовсім іншим, – каже Череватий.

Речник інформує, що на Куп’янському та Лиманському напрямку ворог намагається атакувати, але з меншою динамікою, ніж під Бахмутом.

Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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