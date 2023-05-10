Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 10.05.2023 – ситуация на фронте
Силы обороны Украины за сутки отбили 46 атак российских окупантов, которые наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 10.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников
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