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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 10.05.2023 – ситуация на фронте

Карта боевых действий на 10.05.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины за сутки отбили 46 атак российских окупантов, которые наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Наиболее ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 10.05.2023

Карта бойових дій 9 березня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

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