В Киеве ближе к вечеру 7 октября раздались взрывы — обломки упали в Соломенском районе.

Атака на Киев 7 октября: что известно

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар в 5-этажном жилом доме.

— Медики осматривают пострадавшего в 5-этажном доме в Соломенском районе. В доме пожар на уровне 1-3 этажей, – сообщил мэр.

Также в Соломенском районе в результате атаки врага произошло возгорание в частном жилом доме.

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Еще по одному адресу, предварительно, есть травмированый.

Известно, что общее количество пострадавших в Соломенском районе возросло до 8. Двое раненых медики госпитализировали.

Известно, что пожарные спасли 12 человек с верхних этажей.

Экстренные службы направляются на места.

Также зафиксировано падение обломков недалеко от учебного заведения в Днепровском районе. Предварительно пожара нет.

Кроме того, в Святошинском районе произошло падение обломков на крышу административного здания. Зафиксировано частичное разрушение крыши, обошлось без пожара.

Напомним, что в ночь на 7 октября РФ атаковала Украину с разных направлений дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.

Под ударом оказалась столица — в Киеве после российской атаки зафиксировали попадание и падение обломков в нескольких районах города, есть погибшие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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