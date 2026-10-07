Атака на Киев: в Соломенском районе горят дома, есть пострадавшие
- В Киеве в результате очередного российского обстрела зафиксированы последствия в трех районах.
- В Соломенском районе вспыхнули пожары в двух домах, также есть пострадавшие.
- В Днепровском районе зафиксировано падение обломков неподалеку учебного заведения, а в Святошинском - на крышу административного здания.
В Киеве ближе к вечеру 7 октября раздались взрывы — обломки упали в Соломенском районе.
Атака на Киев 7 октября: что известно
Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе в результате падения обломков произошел пожар в 5-этажном жилом доме.
— Медики осматривают пострадавшего в 5-этажном доме в Соломенском районе. В доме пожар на уровне 1-3 этажей, – сообщил мэр.
Также в Соломенском районе в результате атаки врага произошло возгорание в частном жилом доме.
Еще по одному адресу, предварительно, есть травмированый.
Известно, что общее количество пострадавших в Соломенском районе возросло до 8. Двое раненых медики госпитализировали.
Известно, что пожарные спасли 12 человек с верхних этажей.
Экстренные службы направляются на места.
Также зафиксировано падение обломков недалеко от учебного заведения в Днепровском районе. Предварительно пожара нет.
Кроме того, в Святошинском районе произошло падение обломков на крышу административного здания. Зафиксировано частичное разрушение крыши, обошлось без пожара.
Напомним, что в ночь на 7 октября РФ атаковала Украину с разных направлений дронами, баллистическими и крылатыми ракетами.
Под ударом оказалась столица — в Киеве после российской атаки зафиксировали попадание и падение обломков в нескольких районах города, есть погибшие.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 687-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.