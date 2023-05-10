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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты организовали “эвакуацию” семей работников ЗАЭС: что происходило на самом деле

Російські військові

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организовали так называемую эвакуацию для членов семей работников ЗАЭС.

В то же время, согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен.

К тому же, добавляют в Генштабе ВСУ, оккупационные так называемые власти анонсировали эвакуацию людей на базы отдыха и в гостиницы Бердянска и Кирилловки.

Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке.

Там на прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах и направились в сторону Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Енергодар, ЗАЕС, Запорожская область, ВСУ, Крым, Російська агресія, РФ
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