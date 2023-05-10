Оккупанты организовали “эвакуацию” семей работников ЗАЭС: что происходило на самом деле
В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организовали так называемую эвакуацию для членов семей работников ЗАЭС.
В то же время, согласно имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины информации, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен.
К тому же, добавляют в Генштабе ВСУ, оккупационные так называемые власти анонсировали эвакуацию людей на базы отдыха и в гостиницы Бердянска и Кирилловки.
Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.
Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке.
Там на прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах и направились в сторону Крыма.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР Минобороны
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников