Окупанти організували “евакуацію” сімей працівників ЗАЕС: що відбувалось насправді
В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників ЗАЕС.
Водночас згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, співробітникам електростанції виїзд із міста заборонено.
До того ж, додають у Генштабі ЗСУ, окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до баз відпочинку та готелів Бердянська й Кирилівки.
Однак тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області й розмістили в наметових містечках.
Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці.
Там минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах та попрямували в бік Криму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников