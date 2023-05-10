Окупанти організували “евакуацію” сімей працівників ЗАЕС: що відбувалось насправді

В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників ЗАЕС.

Водночас згідно з інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, співробітникам електростанції виїзд із міста заборонено.

До того ж, додають у Генштабі ЗСУ, окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до баз відпочинку та готелів Бердянська й Кирилівки.

Однак тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області й розмістили в наметових містечках.

Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці.

Там минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах та попрямували в бік Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.