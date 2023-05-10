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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Херсоне и Запорожье: 441-й день войны

Взрывы в Херсоне и Запорожье: 441-й день войны
10 мая, 0:19

Под Днепром и Запорожьем прогремели взрывы: что известно

В Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

По данным украинского военкора Андрея Цаплиенко, в указанных областях работает противовоздушная оборона, которая уничтожает вражеские дроны.

Пока ни власти Днепропетровской, ни Запорожской областей не комментировали взрывы в своем регионе.

По данным пресс-секретаря пресс-центра Сил обороны ОК Юг Натальи Гуменюк, в Запорожской области наблюдается активность беспилотников.

— Можем предполагать, что они сначала запустят беспилотники, а потом полетят ракеты, — сказала она в эфире национального марафона Единые новости.

Война в Украине
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