Взрывы в Херсоне и Запорожье: 441-й день войны

10 мая, 0:19

Под Днепром и Запорожьем прогремели взрывы: что известно

В Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

По данным украинского военкора Андрея Цаплиенко, в указанных областях работает противовоздушная оборона, которая уничтожает вражеские дроны.

Пока ни власти Днепропетровской, ни Запорожской областей не комментировали взрывы в своем регионе.

По данным пресс-секретаря пресс-центра Сил обороны ОК Юг Натальи Гуменюк, в Запорожской области наблюдается активность беспилотников.