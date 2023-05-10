Под завалами еще может быть женщина: российская артиллерия убила мужчину в Волчанске
10 мая российские военные ударили из артиллерии по Волчанску Харьковской области.
– К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего, – отметил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
По предварительной информации, под завалами еще может находиться женщина.
На месте работают все экстренные службы.
Источник: Олег Синегубов
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников