Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Дальность до 300 км и несколько модификаций: что известно о ракетах ATACMS
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Сбивает ракеты, самолеты и вертолеты: что известно о переносном ракетном комплексе Игла
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Под завалами еще может быть женщина: российская артиллерия убила мужчину в Волчанске

Швидка допомога

10 мая российские военные ударили из артиллерии по Волчанску Харьковской области.

– К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего, – отметил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

По предварительной информации, под завалами еще может находиться женщина.

На месте работают все экстренные службы.

Источник: Олег Синегубов

Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ракетный обстрел Купянска: есть попадание в объект инфраструктуры и раненые
Под завалами еще может быть женщина: российская артиллерия убила мужчину в Волчанске
Россияне ударили ракетой С-300 по Балаклее: есть раненые
ЗРК С-300
В Харьковской области трактор наехал на противотанковую мину: травмирован мужчина
Под завалами еще может быть женщина: российская артиллерия убила мужчину в Волчанске
Российский генерал был шокирован: Резников рассказал детали Харьковского контрнаступления
Под завалами еще может быть женщина: российская артиллерия убила мужчину в Волчанске
Под Изюмом на мине подорвалась сельхозтехника с людьми: жителей предупреждают об опасности
Под завалами еще может быть женщина: российская артиллерия убила мужчину в Волчанске
Видео
Интенсивность боев на передовой возросла: к чему готовятся ВСУ

Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (10.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (10.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (10.05.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (10.05.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь