Під завалами ще може бути жінка: російська артилерія вбила чоловіка у Вовчанську
10 травня російські військові вгатили з артилерії по Вовчанську Харківської області.
– На жаль, унаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати жінка.
На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, що напередодні військові РФ обстріляли в Харківській області місто Куп’янськ, селище Петропавлівка, села Чернещину та Гатище.
У Куп’янську ракети Іскандер пошкодили будівлі цивільного підприємства та п’ять приватних житлових будинків.
Після ворожої атаки 57-річна жінка має легкі ушкодження. Стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої важкості.
У Петропавлівці пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди.
У Чернещині під удар потрапили два житлові будинки та господарчі споруди.
У Гатищі зазнали руйнувань щонайменше два приватні житлові будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олег Синєгубов
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