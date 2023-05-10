Під завалами ще може бути жінка: російська артилерія вбила чоловіка у Вовчанську

10 травня російські військові вгатили з артилерії по Вовчанську Харківської області.

– На жаль, унаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати жінка.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, що напередодні військові РФ обстріляли в Харківській області місто Куп’янськ, селище Петропавлівка, села Чернещину та Гатище.

У Куп’янську ракети Іскандер пошкодили будівлі цивільного підприємства та п’ять приватних житлових будинків.

Після ворожої атаки 57-річна жінка має легкі ушкодження. Стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють як середньої важкості.

У Петропавлівці пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарчі споруди.

У Чернещині під удар потрапили два житлові будинки та господарчі споруди.

У Гатищі зазнали руйнувань щонайменше два приватні житлові будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Синєгубов

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