Попал под ракетный обстрел: под Бахмутом погиб журналист AFP

На востоке Украины в результате ракетного удара погиб видеожурналист агентства AFP Арман Сольден.

Об этом сообщили коллеги журналиста, ставшие свидетелями его гибели.

Журналисты AFP вместе с группой украинских солдат попали под обстрел системы залпового огня Град на окраинах города Часов Яр в окрестностях Бахмута.

Nous avons la douleur d’annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd’hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

Сольден был убит в результате разрыва неподалеку, больше никто из группы не пострадал.

— Все агентство потрясено гибелью Армана. Его смерть – это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми каждый день сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине, — отметил президент AFP Фабрис Фрис.

Гражданин Франции родом из Сараева, Сольден вместе с другими журналистами агентства приехал в Украину на следующий день после начала полномасштабной войны и с тех пор регулярно выезжал на передовую.

По данным организации Репортеры без границ, Сольден стал уже 11-м представителем СМИ, погибшим при освещении войны в Украине.

Фото: Арман Сольден

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