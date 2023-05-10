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Попал под ракетный обстрел: под Бахмутом погиб журналист AFP

Попал под ракетный обстрел: под Бахмутом погиб журналист AFP

На востоке Украины в результате ракетного удара погиб видеожурналист агентства AFP Арман Сольден.

Об этом сообщили коллеги журналиста, ставшие свидетелями его гибели.

Журналисты AFP вместе с группой украинских солдат попали под обстрел системы залпового огня Град на окраинах города Часов Яр в окрестностях Бахмута.

Сольден был убит в результате разрыва неподалеку, больше никто из группы не пострадал.

— Все агентство потрясено гибелью Армана. Его смерть – это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми каждый день сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине, — отметил президент AFP Фабрис Фрис.

Гражданин Франции родом из Сараева, Сольден вместе с другими журналистами агентства приехал в Украину на следующий день после начала полномасштабной войны и с тех пор регулярно выезжал на передовую.

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По данным организации Репортеры без границ, Сольден стал уже 11-м представителем СМИ, погибшим при освещении войны в Украине.

Фото: Арман Сольден

Война в Украине, Журналісти, загиблі, СМИ, Ракетные удары России, Часов Яр
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