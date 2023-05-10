Попал под ракетный обстрел: под Бахмутом погиб журналист AFP
На востоке Украины в результате ракетного удара погиб видеожурналист агентства AFP Арман Сольден.
Об этом сообщили коллеги журналиста, ставшие свидетелями его гибели.
Журналисты AFP вместе с группой украинских солдат попали под обстрел системы залпового огня Град на окраинах города Часов Яр в окрестностях Бахмута.
Nous avons la douleur d’annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd’hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO
— Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023
Сольден был убит в результате разрыва неподалеку, больше никто из группы не пострадал.
— Все агентство потрясено гибелью Армана. Его смерть – это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми каждый день сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине, — отметил президент AFP Фабрис Фрис.
Гражданин Франции родом из Сараева, Сольден вместе с другими журналистами агентства приехал в Украину на следующий день после начала полномасштабной войны и с тех пор регулярно выезжал на передовую.
По данным организации Репортеры без границ, Сольден стал уже 11-м представителем СМИ, погибшим при освещении войны в Украине.
Фото: Арман Сольден
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников