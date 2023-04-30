На войну пошел добровольцем: в Бахмуте погиб журналист Владимир Мукан

В Донецкой области в Бахмуте погиб украинский журналист и военный Владимир Мукан. Это произошло в субботу, 29 апреля, во время выполнения боевого задания.

О его смерти стало известно с его страницы в Facebook и сообщения Учебно-научного института филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

— 29 апреля 2023 года в Бахмуте во время выполнения боевого задания героически погиб Владимир Мукан, младший лейтенант ВСУ, — говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с Владимиром будет сообщено позже.

Владимиру Мукану было 35 лет. С первых дней полномасштабного вторжения он пошел добровольцем воевать против оккупантов. Сначала защищал нашу страну под Попасной, затем на Харьковщине. 21 апреля Владимир Мукан стал офицером ВСУ.

До войны Мукан работал журналистом и редактором в Газете по-украински, журнале Країна и интернет-портале Gazeta.ua. Несколько лет он был соорганизатором крупнейшего ретрофестиваля в Украине Old Car Land.

Недавно стало известно о гибели бывшего журналиста BBC News Украина Александра Бондаренко.

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