Потрапив під ракетний обстріл: під Бахмутом загинув журналіст AFP
На сході України внаслідок ракетного удару загинув відеожурналіст агентства AFP Арман Сольден.
Про це повідомили колеги журналіста, які стали свідками його загибелі.
Журналісти AFP разом із групою українських солдатів потрапили під обстріл системи залпового вогню Град на околицях міста Часів Яр на околицях Бахмута.
Nous avons la douleur d’annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd’hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO
— Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023
Сольдена було вбито внаслідок розриву неподалік, більше ніхто з групи не постраждав.
– Все агентство вражене загибеллю Армана. Його смерть – це жахливе нагадування про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, які висвітлюють конфлікт в Україні, – зазначив президент AFP Фабріс Фріс.
Громадянин Франції родом із Сараєва, Сольден разом із іншими журналістами агенції приїхав до України наступного дня після початку повномасштабної війни і з того часу регулярно виїжджав на передову.
За даними організації Репортери без кордонів, Сольден став уже 11-м представником ЗМІ, який загинув під час висвітлення війни в Україні.
Фото: Арман Сольден
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников