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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Потрапив під ракетний обстріл: під Бахмутом загинув журналіст AFP

Потрапив під ракетний обстріл: під Бахмутом загинув журналіст AFP

На сході України внаслідок ракетного удару загинув відеожурналіст агентства AFP Арман Сольден.

Про це повідомили колеги журналіста, які стали свідками його загибелі.

Журналісти AFP разом із групою українських солдатів потрапили під обстріл системи залпового вогню Град на околицях міста Часів Яр на околицях Бахмута.

Сольдена було вбито внаслідок розриву неподалік, більше ніхто з групи не постраждав.

– Все агентство вражене загибеллю Армана. Його смерть – це жахливе нагадування про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, які висвітлюють конфлікт в Україні, – зазначив президент AFP Фабріс Фріс.

Громадянин Франції родом із Сараєва, Сольден разом із іншими журналістами агенції приїхав до України наступного дня після початку повномасштабної війни і з того часу регулярно виїжджав на передову.

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За даними організації Репортери без кордонів, Сольден став уже 11-м представником ЗМІ, який загинув під час висвітлення війни в Україні.

Фото: Арман Сольден

Війна в Україні, Журналісти, загиблі, ЗМІ, Ракетні удари Росії, Часів Яр
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