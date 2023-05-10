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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ теряет технологичность своей техники из-за нехватки комплектующих — эксперт

Валентин Бадрак
Фото: УНИАН

Россия ощутимо теряет технологичность всей техники. Это касается в частности танков и бронемашин.

Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью агентству Укринформ.

Он отметил, что ранее были сообщения, что России не хватает каучука для производства резины для танков, не хватает подшипников и тому подобное.

— Есть комплекс Сосна-У, где ранее использовались французские тепловизоры компании Thales. И если в 2022 году украинские защитники эти тепловизоры находили на российской технике и были упреки французам по этому поводу, то сейчас таких данных нет, и можно предполагать, что таких высокотехнологичных узлов и комплектующих в России уже нет, — сказал он.

По словам Бадрака, это означает, что танки, которые получает Украина, типа Leopard или Challenger, — все это гораздо мощнее и технологичнее, чем танки Российской Федерации.

В то же время, он добавил, что при этом вражеских танков будет больше по количеству.

Он отметил, что России удалось до конца 2022 года поставить свой ВПК на военные рельсы. По его словам, фактически произошел перезапуск и перестройка всей экономики под долговременную войну.

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Источник: Укринформ
Война в Украине, Россия
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