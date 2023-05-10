РФ теряет технологичность своей техники из-за нехватки комплектующих — эксперт
Россия ощутимо теряет технологичность всей техники. Это касается в частности танков и бронемашин.
Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью агентству Укринформ.
Он отметил, что ранее были сообщения, что России не хватает каучука для производства резины для танков, не хватает подшипников и тому подобное.
— Есть комплекс Сосна-У, где ранее использовались французские тепловизоры компании Thales. И если в 2022 году украинские защитники эти тепловизоры находили на российской технике и были упреки французам по этому поводу, то сейчас таких данных нет, и можно предполагать, что таких высокотехнологичных узлов и комплектующих в России уже нет, — сказал он.
По словам Бадрака, это означает, что танки, которые получает Украина, типа Leopard или Challenger, — все это гораздо мощнее и технологичнее, чем танки Российской Федерации.
В то же время, он добавил, что при этом вражеских танков будет больше по количеству.
Он отметил, что России удалось до конца 2022 года поставить свой ВПК на военные рельсы. По его словам, фактически произошел перезапуск и перестройка всей экономики под долговременную войну.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников