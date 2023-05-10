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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ втрачає технологічність своєї техніки через брак комплектовань – експерт

Валентин Бадрак
Фото: УНІАН

Росія відчутно втрачає технологічність усієї техніки. Це стосується, зокрема, танків і бронемашин.

Таку думку висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він зазначив, раніше були повідомлення, що Росії не вистачає каучуку для виробництва гуми для танків, не вистачає підшипників тощо.

– Є комплекс Сосна-У, де раніше використовувалися французькі тепловізори компанії Thales. І якщо в 2022 році українські захисники ці тепловізори знаходили на російській техніці й були закиди французам щодо цього, то зараз таких даних немає, і можна передбачати, що таких високотехнологічних вузлів і комплектовань у Росії вже немає, – сказав він.

За словами Бадрака, це означає, що танки, які отримує Україна, як Leopard або Challenger, набагато потужніші й технологічніші, аніж танки Російської Федерації.

Водночас, він додав, що ворожих танків проте більше за кількістю.

Він зауважив, що Росії вдалося до кінця 2022 року поставити свій ВПК на воєнні рейки. За його словами, фактично відбувся перезапуск і перебудова усієї економіки під довготривалу війну.

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Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Росія
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