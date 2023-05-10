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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреливает Херсон – ОВА

Вибух
Фото: Depositphotos

Днем 10 мая российские войска обстреливают Херсон.

Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Обновлено в 12:44. Глава ОВА просит людей находиться в укрытиях.

Следует заметить, что сирены в регионе на момент объявления от руководителя области молчали.

Между тем, по данным советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, из города в Донецкой области в сторону Запорожья направилась вражеская авиация.

Поэтому советник мэра советует не пренебрегать воздушными тревогами.

Обновлено в 11:27. Около 11:00 10 мая в Херсоне во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Местные сообщества сообщают о том, что враг атаковал регион из авиации.

По данным местных жителей, россияне выпустили по Херсонской области управляемые авиационные бомбы.

После взрыва в небо взвился дым.

Напомним, что накануне российская артиллерия уничтожила фельдшерский пункт и детский сад в селе Кизомыс Херсонской области.

К счастью, от этих российских ударов люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин, Петр Андрющенко

Новости Херсона, Херсон
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

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