РФ обстреливает Херсон – ОВА
Днем 10 мая российские войска обстреливают Херсон.
Об этом сообщает руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
Обновлено в 12:44. Глава ОВА просит людей находиться в укрытиях.
Следует заметить, что сирены в регионе на момент объявления от руководителя области молчали.
Между тем, по данным советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, из города в Донецкой области в сторону Запорожья направилась вражеская авиация.
Поэтому советник мэра советует не пренебрегать воздушными тревогами.
Обновлено в 11:27. Около 11:00 10 мая в Херсоне во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Местные сообщества сообщают о том, что враг атаковал регион из авиации.
По данным местных жителей, россияне выпустили по Херсонской области управляемые авиационные бомбы.
После взрыва в небо взвился дым.
Напомним, что накануне российская артиллерия уничтожила фельдшерский пункт и детский сад в селе Кизомыс Херсонской области.
К счастью, от этих российских ударов люди не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Прокудин, Петр Андрющенко
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов