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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух під час повітряної тривоги в Херсоні: РФ атакувала регіон авіабомбами

Вибух
Фото: Depositphotos

Близько 11:00 10 травня в Херсоні під час повітряної тривоги прогримів вибух.

Місцеві спільноти повідомляють про те, що ворог атакував регіон із авіації.

За даними місцевих жителів, росіяни випустили по Херсонщині керовані авіаційні бомби.

Після вибуху в небо здійнявся дим.

Нагадаємо, що напередодні російська артилерія знищила фельдшерський пункт та дитячий садок у селі Кізомис Херсонської області.

На щастя, від цих російських ударів люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 441-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Новини Херсону, Херсон
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Інтенсивність боїв на передовій зросла: до чого готуються ЗСУ

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