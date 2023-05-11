Боррель: Украина еще не победила, но Россия потерпела военное поражение
Хотя Украина еще не победила в войне, Россия уже потерпела военное поражение в попытке захватить украинское государство.
С таким заявлением выступил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель в четверг, на саммите по европейской обороне и безопасности в Брюсселе.
— Это кровавая война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не победила, но Россия явно потерпела военное поражение, — сказал он.
Боррель подчеркнул, что российская армия “потерпела поражение”, потому что потерпела неудачу в попытке захватить Киев “за пару недель” и потому что ей не удалось взять город Бахмут.
Бывший испанский министр также призвал “быть осторожными”, чтобы не “делить мир на Запад и остальных”, потому что Россия “была бы очень счастлива”, если бы могла сказать, что “весь остальной мир” на ее стороне.
— Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в Организации Объединенных Наций против России, (…) но затем я слышу некоторых мировых лидеров, которые недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины, — добавил верховный представитель ЕС.
Перед этим Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз подготовит для Украины 1 млн боеприпасов калибра 155 мм, а в Вооруженные силы Украины со стороны ЕС уже поступило более 1 тыс. ракет.
Источник: El Mundo
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов