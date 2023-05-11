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Илья Нежигай, редактор ленты

Боррель: Украина еще не победила, но Россия потерпела военное поражение

Боррель: Украина еще не победила, но Россия потерпела военное поражение
Фото: Правительственный портал

Хотя Украина еще не победила в войне, Россия уже потерпела военное поражение в попытке захватить украинское государство.

С таким заявлением выступил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель в четверг, на саммите по европейской обороне и безопасности в Брюсселе.

— Это кровавая война, но Россия уже проиграла эту войну. Украина еще не победила, но Россия явно потерпела военное поражение, — сказал он.

Боррель подчеркнул, что российская армия “потерпела поражение”, потому что потерпела неудачу в попытке захватить Киев “за пару недель” и потому что ей не удалось взять город Бахмут.

Бывший испанский министр также призвал “быть осторожными”, чтобы не “делить мир на Запад и остальных”, потому что Россия “была бы очень счастлива”, если бы могла сказать, что “весь остальной мир” на ее стороне.

— Многие люди недостаточно решительно осуждают Россию. Они голосовали в Организации Объединенных Наций против России, (…) но затем я слышу некоторых мировых лидеров, которые недостаточно решительно осуждают российскую агрессию против Украины, — добавил верховный представитель ЕС.

Перед этим Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз подготовит для Украины 1 млн боеприпасов калибра 155 мм, а в Вооруженные силы Украины со стороны ЕС уже поступило более 1 тыс. ракет.

Источник: El Mundo

ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія
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