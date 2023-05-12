Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 12.05.2023 – ситуация на фронте
Вооруженные силы Украины за сутки отбили 44 атаки российских оккупантов, которые основные силы бросают на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.
Карта боевых действий в Украине на 12.05.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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