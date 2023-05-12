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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 12.05.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины за сутки отбили 44 атаки российских оккупантов, которые основные силы бросают на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

Карта боевых действий в Украине на 12.05.2023

Карта бойових дій 11 травня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

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