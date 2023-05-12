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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 12.05.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за добу відбили 44 атаки російських окупантів, які основні сили кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Карта бойових дій в Україні на 12.05.2023

Карта бойових дій 11 травня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

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