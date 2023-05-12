Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 12.05.2023 – ситуація на фронті
Збройні сили України за добу відбили 44 атаки російських окупантів, які основні сили кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.
Карта бойових дій в Україні на 12.05.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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