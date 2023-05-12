Карта бойових дій на 12.05.2023 – ситуація на фронті

Збройні сили України за добу відбили 44 атаки російських окупантів, які основні сили кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Карта бойових дій в Україні на 12.05.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.