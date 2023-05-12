Начинаем процедуру конфискации доли РФ: Зеленский ввел санкции в отношении Запорожстали

Украина ввела санкции в отношении Запорожского металлургического комбината Запорожстали, поскольку россияне частично сохраняли контроль над этим предприятием.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

— Первый санкционный пакет — по Запорожстали. Своим указом наложил ограничительные меры на 41 лицо — 13 физических и 28 юридических, с помощью которых РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике. Запускаем процедуру конфискации российской доли — она будет работать для Украины и украинцев, — сообщил он.

Владимир Зеленский добавил, что это лишь один из нескольких санкционных пакетов, по которым подписаны соответствующие указы.

Справочно. Запорожсталь — это металлургический комбинат, одно из ведущих предприятий металлургической отрасли и третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине. На комбинате реализуется полный металлургический цикл.

Запорожсталь является одним из немногих предприятий в мире, где выплавка стали осуществляется мартеновским способом.

Основная продукция комбината — плоский прокат: горячекатаный рулон и лист, холоднокатаный лист, рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть.

По данным информационно-аналитического портала GMK center, следящего за развитием украинской и мировой горно-металлургической промышленности, 49% акций Запорожстали принадлежит Метинвест Холдинг, а 50% – структурам, связанным с группой Midland.

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