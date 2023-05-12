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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Починаємо процедуру конфіскації частки РФ: Зеленський запровадив санкції щодо Запоріжсталі

Починаємо процедуру конфіскації частки РФ: Зеленський запровадив санкції щодо Запоріжсталі
Фото: Офіс президента

Україна запровадила санкції щодо Запорізького металургійного комбінату Запоріжсталі, оскільки росіяни частково зберігали контроль над цим підприємством.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних і 28 юридичних, з допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці. Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців, – повідомив він.

Володимир Зеленський додав, що це лише один із кількох санкційних пакетів, щодо яких підписані відповідні укази.

Довідково. Запоріжсталь – це металургійний комбінат, одне з провідних підприємств металургійної галузі й третій за масштабами виробник металопродукції в Україні. На комбінаті реалізується повний металургійний цикл.

Запоріжсталь є одним із небагатьох підприємств у світі, де виплавка сталі здійснюється мартенівським способом.

Основна продукція комбінату – плоский прокат: гарячекатаний рулон і лист, холоднокатаний лист, рулон із вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть.

За даними інформаційно-аналітичного порталу GMK center, що стежить за розвитком української та світової гірничо-металургійної промисловості, 49% акцій Запоріжсталі належить Метінвест Холдинг, а 50% – структурам, пов’язаним із групою Midland.

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Володимир Зеленський, Запоріжжя, Запорізька область, санкції
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