Малиновская Ангелина, редактор ленты
Уровень опасности повышенный: РФ вывела в Черное море два ракетоносителя
Россия вывела в Черное море два ракетоносители.
Об этом сообщает оперативное командование Юг и отмечает, что ситуация в акватории значительно изменилась.
— Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Таким образом, наготове к пускам может быть до 12 ракет типа Калибр, — заявили в командовании.
Военные акцентируют, что сейчас уровень ракетной опасности повышен, и призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
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Фото: Минобороны России
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