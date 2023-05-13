Уровень опасности повышенный: РФ вывела в Черное море два ракетоносителя

Россия вывела в Черное море два ракетоносители.

Об этом сообщает оперативное командование Юг и отмечает, что ситуация в акватории значительно изменилась.

— Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Таким образом, наготове к пускам может быть до 12 ракет типа Калибр, — заявили в командовании.

Военные акцентируют, что сейчас уровень ракетной опасности повышен, и призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

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