Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Рівень небезпеки підвищений: РФ вивела у Чорне море два ракетоносії
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії.
Про це повідомляє оперативне командування Південь та зазначає, що ситуація в акваторії значно змінилася.
– Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі надводний та підводний ракетоносії. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу Калібр, – заявили у командуванні.
Військові наголошують, що нині рівень ракетної небезпеки підвищений і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії
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