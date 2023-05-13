Рівень небезпеки підвищений: РФ вивела у Чорне море два ракетоносії

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії.

Про це повідомляє оперативне командування Південь та зазначає, що ситуація в акваторії значно змінилася.

– Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі надводний та підводний ракетоносії. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу Калібр, – заявили у командуванні.

Військові наголошують, що нині рівень ракетної небезпеки підвищений і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

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