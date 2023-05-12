В Херсоне без объявления тревоги раздаются взрывы

После 11:00 12 мая в Херсоне начали раздаваться взрывы.

Об этом с места событий сообщают местные жители.

По предварительной информации, в эти минуты российские оккупанты обстреливают областной центр с левого берега Днепра.

Стоит отметить, что сирены сработали уже в ряде областей на Севере, Востоке, Юге и Центре.

В Херсоне и области уведомлений о воздушной тревоге пока не поступало.

Известно, что после взрывов над Херсоном в небо взвился густой дым.

Отметим, что ночью 12 мая вражеская авиация сбросила две управляемые авиабомбы на село Кизомыс, что недалеко от Херсона.

Обстрелом полностью разрушены два жилых дома.

Еще восемь домов и административное здание подверглись разрушениям.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.