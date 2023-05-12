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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Херсоні без оголошення тривоги лунають вибухи

Вибух

Після 11:00 12 травня в Херсоні почали лунати вибухи.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

За попередньою інформацією, у ці хвилини російські окупанти обстрілюють обласний центр із лівого берега Дніпра.

Варто зауважити, сирени спрацювали вже в низці областей на Півночі, Сході, Півдні та в Центрі.

У Херсоні та області сповіщень про повітряну тривогу поки що не надходило.

Карта повітряних тривог 12 травня 2023

Відомо, що після вибухів у небо над Херсоном здійнявся густий дим.

Зауважимо, що вночі 12 травня ворожа авіація скинула дві керовані авіабомби на село Кізомис, що неподалік Херсону.

Обстрілом ущент зруйновано два житлові будинки.

Ще вісім осель та адміністративна будівля зазнали руйнувань.

На щастя, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Новини Херсону, Херсон
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Владислав Круглов
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