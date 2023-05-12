Важно сделать шаги, которые приблизят Украину к НАТО: Науседа о саммите в Вильнюсе
Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе важно сделать шаги, которые приблизят Украину к Североатлантическому союзу.
Об этом в интервью El Pais сказал президент Литвы Гитанас Науседа.
Он отметил, что на саммите НАТО стороны поднимут ряд важных вопросов. В частности, выполнение договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году в Мадриде по операции Усиленное передовое присутствие в странах Балтии.
По словам Науседы, операция имеет важное значение, поскольку будет служить сдерживающим фактором для империалистических амбиций России.
Также на повестке дня — обязательства по расходам на оборону. Президент Литвы отметил, что показатель расходов в 2% ВВП следует рассматривать как нижнюю, а не верхнюю границу.
— Если мы хотим увеличить производственные мощности оборонной промышленности и продолжать поставлять оружие в Украину, как мы это делали до сих пор, военные расходы должны быть увеличены, — сказал он.
Науседа подчеркнул, что на Вильнюсском саммите необходимо сделать шаги, которые приблизят Украину к НАТО.
— Это не означает, что будут приняты решения о будущем членстве, но это означает, что должны быть сделаны шаги, которые дадут четкий сигнал Киеву, что мы приложим необходимые усилия для того, чтобы максимально приблизить их к НАТО, — добавил он.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов