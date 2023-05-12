Важно сделать шаги, которые приблизят Украину к НАТО: Науседа о саммите в Вильнюсе

Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе важно сделать шаги, которые приблизят Украину к Североатлантическому союзу.

Об этом в интервью El Pais сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что на саммите НАТО стороны поднимут ряд важных вопросов. В частности, выполнение договоренностей, которые были достигнуты в прошлом году в Мадриде по операции Усиленное передовое присутствие в странах Балтии.

По словам Науседы, операция имеет важное значение, поскольку будет служить сдерживающим фактором для империалистических амбиций России.

Также на повестке дня — обязательства по расходам на оборону. Президент Литвы отметил, что показатель расходов в 2% ВВП следует рассматривать как нижнюю, а не верхнюю границу.

— Если мы хотим увеличить производственные мощности оборонной промышленности и продолжать поставлять оружие в Украину, как мы это делали до сих пор, военные расходы должны быть увеличены, — сказал он.

Науседа подчеркнул, что на Вильнюсском саммите необходимо сделать шаги, которые приблизят Украину к НАТО.

— Это не означает, что будут приняты решения о будущем членстве, но это означает, что должны быть сделаны шаги, которые дадут четкий сигнал Киеву, что мы приложим необходимые усилия для того, чтобы максимально приблизить их к НАТО, — добавил он.

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