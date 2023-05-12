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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Важливо зробити кроки, які наблизять Україну до НАТО: Науседа про саміт у Вільнюсі

Важливо зробити кроки, які наблизять Україну до НАТО: Науседа про саміт у Вільнюсі
Фото: Getty Images

Під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі важливо зробити кроки, які наблизять Україну до Північноатлантичного союзу.

Про це в інтерв’ю El Pais сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Він зазначив, що на саміті НАТО сторони порушать низку важливих питань. Зокрема, виконання домовленостей, що були досягнуті минулого року в Мадриді щодо операції Посилена передова присутність у країнах Балтії.

За словами Науседи, операція має важливе значення, оскільки слугуватиме стримувальним фактором для імперіалістичних амбіцій Росії.

Також на порядку денному – зобов’язання щодо витрат на оборону. Президент Литви зауважив, що показник витрат у 2% ВВП слід розглядати як нижню, а не верхню межу.

– Якщо ми хочемо збільшити виробничі потужності оборонної промисловості й продовжувати постачати зброю в Україну, як ми це робили до цього часу, військові витрати повинні бути збільшені, – сказав він.

Науседа наголосив, що на Вільнюському саміті необхідно зробити кроки, які наблизять Україну до НАТО.

– Це не означає, що будуть ухвалені рішення про майбутнє членство, але це означає, що мають бути зроблені кроки, які дадуть чіткий сигнал Києву, що ми докладемо необхідних зусиль для того, щоб максимально наблизити їх до НАТО, – додав він.

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Війна в Україні, Литва, НАТО
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