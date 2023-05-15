Татьяна Забожко, редактор ленты
Почти 200 тыс. уничтоженных оккупантов: потери РФ на 15 мая
За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 580 российских оккупантов.
В целом за 446 дней полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 199 460.
Потери РФ на 15 мая 2023
- личного состава – около 199 460 (+580),
- танков ‒ 3 759 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 7 336 (+11),
- артиллерийских систем – 3 137 (+21),
- реактивных систем залпового огня – 562,
- средств противовоздушной обороны ‒ 316 (+2),
- самолетов – 308,
- вертолетов – 294,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 720 (+24),
- крылатых ракет ‒ 973 (+3),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 034 (+16),
- специальной техники – 407 (+3).
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