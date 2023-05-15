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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Почти 200 тыс. уничтоженных оккупантов: потери РФ на 15 мая

Бої на фронті

За сутки украинские защитники ликвидировали ориентировочно 580 российских оккупантов.

В целом за 446 дней полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 199 460.

Потери РФ на 15 мая 2023

  • личного состава – около 199 460 (+580),
  • танков ‒ 3 759 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 336 (+11),
  • артиллерийских систем – 3 137 (+21),
  • реактивных систем залпового огня – 562,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 316 (+2),
  • самолетов – 308,
  • вертолетов – 294,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 720 (+24),
  • крылатых ракет ‒ 973 (+3),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 034 (+16),
  • специальной техники – 407 (+3).

Война в Украине, Російська агресія, РФ
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