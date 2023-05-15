Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Майже 200 тис. знищених окупантів: втрати РФ на 15 травня
Упродовж доби українські захисники ліквідували орієнтовно 580 російських окупантів.
Загалом за 446 днів повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 199 460.
Втрати РФ на 15 травня 2023
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 199 460 (+580) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 3759 (+3) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7336 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 3137 (+21) од,
- РСЗВ / MLRS – 562 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 316 (+2) од,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2720 (+24),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 973 (+3),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6034 (+16) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 407 (+3).
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