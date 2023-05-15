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В Харьковской области разоблачили женщину, которая передавала данные о ВСУ сыну, связанному со спецслужбой РФ

В Харьковской области разоблачили женщину, которая передавала данные о ВСУ сыну, связанному со спецслужбой РФ
Фото: Офис генпрокурора

Двум жителям города Волчанск Харьковской области сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, женщина собирала данные о перемещении и местах базирования украинских военных на территории Чугуевского района Харьковской области.

Данные она передавала своему сыну, который сейчас проживает в РФ и связан с российскими спецслужбами.

Также к противоправной деятельности представитель страны-агрессора, кроме матери, привлек своего давнего знакомого — жителя Волчанска.

— Оба подозреваемых корректировали вражеские удары по украинским позициям. Информацию они передавали через мобильную связь, потому что представитель РФ перед переездом на территорию государства-агрессора длительное время жил в Волчанске и хорошо ориентировался на местности, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину и женщину, обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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В Харьковской области разоблачили женщину, которая передавала данные о ВСУ сыну, связанному со спецслужбой РФ

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Прокуратура, Харьковская область
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