В Харьковской области разоблачили женщину, которая передавала данные о ВСУ сыну, связанному со спецслужбой РФ
Двум жителям города Волчанск Харьковской области сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, женщина собирала данные о перемещении и местах базирования украинских военных на территории Чугуевского района Харьковской области.
Данные она передавала своему сыну, который сейчас проживает в РФ и связан с российскими спецслужбами.
Также к противоправной деятельности представитель страны-агрессора, кроме матери, привлек своего давнего знакомого — жителя Волчанска.
— Оба подозреваемых корректировали вражеские удары по украинским позициям. Информацию они передавали через мобильную связь, потому что представитель РФ перед переездом на территорию государства-агрессора длительное время жил в Волчанске и хорошо ориентировался на местности, — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали мужчину и женщину, обоим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко