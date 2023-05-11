Поставляли в РФ спецоборудование для производства ЗРК С-300. На Полтавщине СБУ задержала предателей

На Полтавщине Служба безопасности Украины заблокировала схему нелегальной поставки в Россию спецоборудования для производства ЗРК С-300.

К организации сделки причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории РФ.

Фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которая используется также предприятиями военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Среди заказчиков товара были представители Курского электроаппаратного завода, к которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.

– Также дельцы контактировали с московским предприятием НПП Торий, которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400, – говорится в сообщении.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ предотвратили вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

По данным следствия, для реализации сделки дельцы сначала отправляли продукцию своим сообщникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда посылки переправляли в адрес подконтрольной коммерческой структуры в Российскую Федерацию.

Во время обысков в производственных и офисных помещениях фигурантов обнаружены:

документы с доказательствами преступных действий;

печати подконтрольных фигурантам российских компаний, которые занимались реализацией продукции на территории РФ;

боевые припасы к автомату Калашникова.

Сейчас обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность), а директору предприятия еще дополнительно — по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Источник : СБУ

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