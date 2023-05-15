На Харківщині викрили жінку, яка передавала дані про ЗСУ сину, пов‘язаному зі спецслужбою РФ
Двом мешканцям міста Вовчанськ на Харківщині повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, жінка збирала дані про переміщення та місця базування українських військових на території Чугуївського району Харківської області.
Дані вона передавала своєму сину, який зараз проживає у РФ та пов’язаний з російськими спецслужбами.
Також до протиправної діяльності представник країни-агресорки, крім матері, залучив свого давнього знайомого – мешканця Вовчанська.
– Обидва підозрюваних коригували ворожі удари по українських позиціях. Інформацію вони передавали через мобільний зв’язок, тому що представник РФ перед переїздом на територію держави-агресора тривалий час жив у Вовчанську та добре орієнтувався на місцевості, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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