Танки Abrams уже прибыли в Германию для обучения украинских экипажей — Пентагон
В Германию уже прибыл 31 американский танк Abrams для обучения украинских экипажей.
Об этом заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер.
— Могу подтвердить, что 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей, — сказал он на брифинге.
Райдер добавил, что экипажи, как ожидается, прибудут и начнут обучение в следующие несколько недель.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что Украина получит танки Abrams в начале осени.
По его словам, сроки доставки Abrams объясняются тем, что американские военные не только отправляют их в Украину и готовят военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу танков.
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