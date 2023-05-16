Танки Abrams уже прибыли в Германию для обучения украинских экипажей — Пентагон

В Германию уже прибыл 31 американский танк Abrams для обучения украинских экипажей.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер.

— Могу подтвердить, что 31 учебный танк M1A1 Abrams прибыл в учебный центр Граффенвер в Германии для подготовки к дальнейшему обучению украинских танковых экипажей, — сказал он на брифинге.

Райдер добавил, что экипажи, как ожидается, прибудут и начнут обучение в следующие несколько недель.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

По его словам, сроки доставки Abrams объясняются тем, что американские военные не только отправляют их в Украину и готовят военных для работы на них, но и создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу танков.

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