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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Танки Abrams вже прибули в Німеччину для навчання українських екіпажів – Пентагон

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

У Німеччину вже прибув 31 американський танк Abrams для навчання українських екіпажів.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер.

– Можу підтвердити, що 31 навчальний танк M1A1 Abrams прибув до навчального центру Граффенвер у Німеччині для підготовки до подальшого навчання українських танкових екіпажів, – сказав він на брифінгу.

Райдер додав, що екіпажі, як очікується, прибудуть і почнуть навчання у наступні кілька тижнів.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

За його словами, терміни доставки Abrams пояснюються тим, що американські військові не лише відправляють їх до України та готують військових для роботи на них, а й створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме роботу танків.

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Українські військові

Війна в Україні, Німеччина, Пентагон, Танки для України
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