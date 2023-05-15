Уничтожение склада боеприпасов с обедненным ураном в Тернополе – российский фейк – глава ОВА

Председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш опроверг информацию о якобы уничтожении во время ракетного удара 13-14 мая по городу склада боеприпасов с обедненным ураном.

— В сети распространяют информацию о том, что в Тернополе уничтожен склад боеприпасов с обедненным ураном. Это — фейк. Его разгоняют люди, которые работают на москалей, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять панику. Официально заявляю, что никакие боеприпасы во время ракетного обстрела не взрывались, обедненного урана в Тернополе нет, — подчеркнул Труш.

По его словам, после тушения пожара на складах сделаны замеры воздуха — все показатели соответствуют нормам, нет никаких причин для паники.

— В Тернополе воздух — один из самых чистых. Мог быть запах, когда после прилетов тушили пожар, поскольку горели полимерные материалы. Поэтому не ведитесь на фейки, не помогайте россиянам, — подытожил Труш.

Вечером 13 и утром 14 мая Россия нанесла ракетные удары по Тернополю, часть ракет сбила ПВО.

Повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры — жилые дома, дачи, складские и торговые помещения, а также грузовые автомобили. Обошлось без жертв, однако пострадали двое мужчин.

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