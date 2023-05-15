Знищення складу боєприпасів зі збідненим ураном в Тернополі – російський фейк – голова ОВА
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш спростував інформацію про нібито знищення під час ракетного удару 13-14 травня по місту складу боєприпасів зі збідненим ураном.
– У мережі поширюють інформацію про те, що в Тернополі знищено склад боєприпасів зі збідненим ураном. Це – фейк. Його розганяють люди, які працюють на москалів, щоб дестабілізувати ситуацію і посіяти паніку. Офіційно заявляю, що жодні боєприпаси під час ракетного обстрілу не вибухали, збідненого урану в Тернополі немає, – наголосив Труш.
За його словами, після гасіння пожежі на складах зроблено заміри повітря – усі показники відповідають нормам, немає жодних причин для паніки.
– У Тернополі повітря – одне з найчистіших. Міг бути запах, коли після прильотів гасили пожежу, оскільки горіли полімерні матеріали. Тому не ведіться на фейки, не допомагайте росіянам, – підсумував Труш.
Ввечері 13 травня та вранці 14 травня Росія завдала ракетних ударів по Тернополю, частину ракет збила ППО.
Пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури – житлові будинки, дачі, складські й торгові приміщення, а також вантажні автомобілі. Обійшлося без жертв, проте постраждали двоє чоловіків.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко