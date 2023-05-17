Оккупанты в Херсонской области паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ – ISW
Российские войска продолжают паниковать из-за того, смогут ли сохранить свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
В частности, эксперты не оставили без внимания комментарии одного связанного с Кремлем блогера.
Тот утверждает, что среди российских военных, действующих в Херсонской области, довольно распространенным явлением является “охота на ведьм”.
Так, многие из оккупантов обвиняют друг друга в разоблачении позиций украинским силам.
По их убеждению, происходит это, когда те сотрудничают с российскими волонтерами или сообщают о ситуации на месте.
Основания для паники, добавляют в Институте изучения войны, есть.
Подтверждением тому является обнародованное 15 мая Минобороны России видео, на котором видно, что российские военные якобы покрывали артиллерийским огнем пехотные подразделения ВСУ в лесистой местности на восточном берегу Днепра в Херсонской области.
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