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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты в Херсонской области паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ – ISW

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские войска продолжают паниковать из-за того, смогут ли сохранить свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, эксперты не оставили без внимания комментарии одного связанного с Кремлем блогера.

Тот утверждает, что среди российских военных, действующих в Херсонской области, довольно распространенным явлением является “охота на ведьм”.

Так, многие из оккупантов обвиняют друг друга в разоблачении позиций украинским силам.

По их убеждению, происходит это, когда те сотрудничают с российскими волонтерами или сообщают о ситуации на месте.

Основания для паники, добавляют в Институте изучения войны, есть.

Подтверждением тому является обнародованное 15 мая Минобороны России видео, на котором видно, что российские военные якобы покрывали артиллерийским огнем пехотные подразделения ВСУ в лесистой местности на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW
Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
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