Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW
Російські війська продовжують панікувати через те, чи зможуть зберегти свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.
Про це в своєму зведенні повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, експерти не залишили поза увагою коментарі одного пов’язаного з Кремлем блогера.
Той стверджує, що серед російських військових, які діють у Херсонській області, доволі поширеним явищем є “полювання на відьом”.
Так, чимало з окупантів звинувачують одне одного у викритті позицій українським силам.
На їхнє переконання, стається це, коли ті співпрацюють із російськими волонтерами або повідомляють про ситуацію на місці.
Підстави для паніки, додають в Інституті вивчення війни, є.
Підтвердженням цього є оприлюднене 15 травня Міноборони Росії відео, у якому стверджується, що російські військові нібито вкривали артилерійським вогнем піхотні підрозділи ЗСУ в лісистій місцевості на східному березі Дніпра в Херсонській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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