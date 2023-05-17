Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Потребує перевірки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські війська продовжують панікувати через те, чи зможуть зберегти свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це в своєму зведенні повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, експерти не залишили поза увагою коментарі одного пов’язаного з Кремлем блогера.

Той стверджує, що серед російських військових, які діють у Херсонській області, доволі поширеним явищем є “полювання на відьом”.

Так, чимало з окупантів звинувачують одне одного у викритті позицій українським силам.

На їхнє переконання, стається це, коли ті співпрацюють із російськими волонтерами або повідомляють про ситуацію на місці.

Підстави для паніки, додають в Інституті вивчення війни, є.

Підтвердженням цього є оприлюднене 15 травня Міноборони Росії відео, у якому стверджується, що російські військові нібито вкривали артилерійським вогнем піхотні підрозділи ЗСУ в лісистій місцевості на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Експрем’єр Британії закликала Сунака визнати Китай загрозою для країни
Ліз Трасс
РФ намагається посилити наступ у районі Бахмута – ISW
Війна в Україні
РФ випустила по Україні 16 травня 31 ракету: уточнені дані Генштабу ЗСУ
Збиття ворожої цілі
G7 планує конкретні дії для посилення ізоляції РФ – Кірбі
Джон Кірбі
Карта бойових дій на 17.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь