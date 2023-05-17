Окупанти в Херсонській області панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ – ISW

Російські війська продовжують панікувати через те, чи зможуть зберегти свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це в своєму зведенні повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, експерти не залишили поза увагою коментарі одного пов’язаного з Кремлем блогера.

Той стверджує, що серед російських військових, які діють у Херсонській області, доволі поширеним явищем є “полювання на відьом”.

Так, чимало з окупантів звинувачують одне одного у викритті позицій українським силам.

На їхнє переконання, стається це, коли ті співпрацюють із російськими волонтерами або повідомляють про ситуацію на місці.

Підстави для паніки, додають в Інституті вивчення війни, є.

Підтвердженням цього є оприлюднене 15 травня Міноборони Росії відео, у якому стверджується, що російські військові нібито вкривали артилерійським вогнем піхотні підрозділи ЗСУ в лісистій місцевості на східному березі Дніпра в Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ISW

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