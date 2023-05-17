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РФ увеличила обстрелы приграничья, чтобы держать в напряжении ВСУ и не допустить их задействования на других направлениях – Маляр

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За последний месяц российские войска увеличили количество обстрелов приграничных областей — Харьковской, Черниговской и Сумской.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Так, за последнюю неделю в период с 8 по 16 мая российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область — 110. Черниговская — 29, Харьковская — 23.

Маляр отметила, что РФ ежедневно стреляет по мирному населению из различных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты — садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых — дети.

— Кроме того, артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования на других направлениях, — добавила заместитель министра обороны.

Ранее в CNN со ссылкой на американского чиновника сообщили, что войска РФ увеличили количество массированных ракетных ударов, чтобы заставить Украину отсрочить контрнаступление.

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Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, держкордон, ВСУ, Ракетные удары России, Сумская область, Харьковская область, Черниговская область
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